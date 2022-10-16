В Одеському зоопарку оголосили конкурс імен для тваринок, що народилися цього року

Про це повідомили в facebook.

Імена можна до 21 жовтня пропонувати у коментарях під фотографіями учасників конкурсу.

Серед конкурсантів: біла лань (дівчинка), четверо білченят (два хлопчики та дві дівчинки), зебра (хлопчик), зебу (дівчинка), кінь Пржевальського (дівчинка), лами (дві дівчинки та один хлопчик), лані європейські (дві дівчинки, два хлопчики), муфлони (шість хлопчиків, одна дівчинка), антилопи Нільгау (три хлопчики, одна дівчинка), угорська худоба (хлопчик і дівчинка), чорний лебідь (хлопчик) та тхори (два хлопчики, дві дівчинки).

Урочиста церемонія надання імен відбудеться 22 жовтня на святі "День малюків" у зоопарку. Авторам імен-переможців вручать пам'ятні призи.

7 липня стало відомо, що в Одеському зоопарку в родині зелених мавп, що не більші за кішку, з’явилося дитинчатко.

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