В Одесу доправили 82 генератори

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у telegram за результатами засідання ТЕБ і НС.

"В Одесу, де минулого тижня сталася аварія на пошкодженій Росією підстанції, вже прибуло 82 генератори, триває їх встановлення", – зазначив він.

Окрім цього, зазначається, що очільник уряду доручив завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Шмигаль також зауважив, що на найближчому засіданні уряду буде опрацьовано питання виділення коштів Одеській обласній військовій адміністрації на закупівлю запасів пального для генераторів.