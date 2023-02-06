В Одесу доправили 82 генератори
В Одесу, де минулого тижня сталася аварія на пошкодженій внаслідок російських обстрілів підстанції, вже прибуло 82 генератори - триває їх встановлення
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у telegram за результатами засідання ТЕБ і НС.
"В Одесу, де минулого тижня сталася аварія на пошкодженій Росією підстанції, вже прибуло 82 генератори, триває їх встановлення", – зазначив він.
Окрім цього, зазначається, що очільник уряду доручив завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Шмигаль також зауважив, що на найближчому засіданні уряду буде опрацьовано питання виділення коштів Одеській обласній військовій адміністрації на закупівлю запасів пального для генераторів.
- 3 лютого повідомлялося, що в Одесі через аварію знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- 6 лютого стало відомо, що в Україні у зв'язку з початком робочого тижня та через похолодання зростають обсяги споживання електроенергії. Найскладнішою ситуація залишається в Одесі та області.
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