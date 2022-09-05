В одному з окупаційних підрозділів загарбники збунтувались і відмовилися воювати, - ОК "Південь"
У російському окупаційному підрозділі на півдні України особовий склад зчинив бунт і відмовився від подальшої участі в бойових діях
Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".
"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних вйськ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях. Однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води. Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ОК "Південь" відзначає деморалізованість і тих підрозділів, які продовжують бойові дії.
"Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Першочергове ураження здійснюється з метою порушення системи управління військами та логістичного забезпечення ворога. Противник продовжує чинити опір, хоча в певній частині деморалізований", - повідомляє ОК "Південь".
- Раніше повідомлялося, що станом на ранок 4 вересня росіяни за час повномасштабного вторгнення втратили 2049 танків, 236 літаків, 206 гелікоптерів і близько 49 500 своїх військових убитими.
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