Про це Дмитро Лубінець повідомив в етері "Свобода.Ранок".

"Це ж тільки один із прикладів, який ми показали, який опублікувала російська сторона. А насправді ж їх дуже багато, їх тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Насправді я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо, зрозуміло. Але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальні провадження. Це робить Офіс генерального прокурора", - зазначив він.