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Головна війна з Росією В Офісі омбудсмана отримали десятки відео зі стратами, ймовірно, українських військових солдатами РФ, - Лубінець

В Офісі омбудсмана отримали десятки відео зі стратами, ймовірно, українських військових солдатами РФ, - Лубінець

13 квітня, 2023 четвер
13:31
війна з Росією Дмитро Лубінець

Омбудсман Дмитро Лубінець ствердив, що Офіс отримав десятки відео імовірних страт воїнів ЗСУ російськими окупантами. Загалом Росія могла скоїти десятки тисяч подібних злочинів

Про це Дмитро Лубінець повідомив в етері "Свобода.Ранок".

"Це ж тільки один із прикладів, який ми показали, який опублікувала російська сторона. А насправді ж їх дуже багато, їх тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Насправді я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо, зрозуміло. Але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальні провадження. Це робить Офіс генерального прокурора", - зазначив він.

  • Нагадаємо, увечері 11 квітня в мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
  • Уповноважений із прав людини ствердив, що українська розвідка попередньо встановила особу ката, який відрізав голову полоненому військовому ЗСУ. Також відомо, де саме відбулась жорстока страта.
Україна
Росія
Омбудсмен
ЗСУ
полонені
окупанти
воєнні злочини Росії
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