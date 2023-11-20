У Офісі президента повідомили, що в Україні є понад 500 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення

Про це він заявив в інтерв’ю Економічній правді.

Шурма прокоментував, що державної землі може бути набагато більше ніж 500 тис. га, адже раніше представники влади публічно говорили про цифри близько 750 тис. га.

"Може буде всі 800 тисяч. Чому я кажу понад 500 тисяч? Тому що я не впевнений, це буде 650, 720 чи 730. Є земля на тимчасово окупованих територіях, скільки її точно, я не розумію. Якісь землі могли встигнути за ці пів року вивести, допускаю, що якісь десятки тисяч. Тому зараз інвентаризація це все покаже", - пояснив він.

За його словами, протягом пів року влада планує закінчити підрахунок, а перші аукціони з надання землі в користування розпочнуться в січні-лютому 2024 року, тому що є велика кількість технічної роботи, пов’язаної з інвентаризацією та передачею цих земель.

"Це не окремі держпідприємства, це сотні державних підприємств, це сотні тисяч гектарів землі. І я зараз з упевненістю можу сказати, що держава буде щорічно отримувати мільярди гривень. Це буде 3-4 чи 6-8 прозорих аукціони, які все покажуть", - наголосив чиновник.