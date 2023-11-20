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У Офісі президента повідомили, що в Україні є понад 500 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення

20 листопада, 2023 понедiлок
17:59
Економіка захоплена земля біля Львова

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів, що в Україні точно є понад 500 тис. га землі сільськогосподарського призначення, а перші аукціони з надання землі будуть в січні-лютому 2024 року

Про це він заявив в інтерв’ю Економічній правді.

Шурма прокоментував, що державної землі може бути набагато більше ніж 500 тис. га, адже раніше представники влади публічно говорили про цифри близько 750 тис. га.

"Може буде всі 800 тисяч. Чому я кажу понад 500 тисяч? Тому що я не впевнений, це буде 650, 720 чи 730. Є земля на тимчасово окупованих територіях, скільки її точно, я не розумію. Якісь землі могли встигнути за ці пів року вивести, допускаю, що якісь десятки тисяч. Тому зараз інвентаризація це все покаже", - пояснив він.

За його словами, протягом пів року влада планує закінчити підрахунок, а перші аукціони з надання землі в користування розпочнуться в січні-лютому 2024 року, тому що є велика кількість технічної роботи, пов’язаної з інвентаризацією та передачею цих земель. 

"Це не окремі держпідприємства, це сотні державних підприємств, це сотні тисяч гектарів землі. І я зараз з упевненістю можу сказати, що держава буде щорічно отримувати мільярди гривень. Це буде 3-4 чи 6-8 прозорих аукціони, які все покажуть", - наголосив чиновник.

  • За рік відколи запустили  електронні аукціони з оренди та продажу земель у системі Prozorro організатори заробили 751 млн грн.
Україна
ринок землі
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