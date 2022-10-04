За час воєнного стану в Україні на аукціонах продали землі на 234 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Prozorro.Продажі.

Рівно рік тому, у жовтні 2021 року, в Україні було запустили електронні аукціони з оренди та продажу земель у системі Prozorro.Продажі. За цей час оголосили 3797 аукціонів з оренди та 3003 – з продажу землі. Вони охоплюють площу понад 31 тис. га.

У топі регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди – Кіровоградська (23,15 тис. грн), Львівська (21,3 тис. грн), Одеська (19,4 тис. грн), Хмельницька (12,7 тис. грн), Дніпропетровська (10,4 тис. грн) області.

Лідери за стартовою вартістю лотів за аукціонами з продажу – Львівська (698 тис. грн), Київська (678 тис. грн), Вінницька (351 тис. грн), Закарпатська (195 тис. грн), Одеська (165 тис. грн), Черкаська (69 тис. грн) області.

Від початку повномасштабної війни в системі завершено 912 земельних аукціонів, які принесли організаторам 234 млн грн. На період воєнного стану аукціони з оренди сільськогосподарської землі державної та комунальної власності не проводяться. Проте системою Prozorro.Продажі можуть і надалі користуватися приватні фізичні особи. Наразі вони оголосили в системі 18 аукціонів за площею в 57 га. Їх дохід сягає 2,2 млн грн.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди сільськогосподарської землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі у Prozorro.Продажі. Крім того, ці зміни не впливають на приватних осіб – вони, як і раніше, мають змогу оголошувати торги з продажу та оренди сільськогосподарської землі.

Закон, що дозволяє продаж землі на онлайн-аукціонах Володимир Зеленський підписав у червні 2021 року.

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