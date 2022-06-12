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В Офісі президента працюють над скасуванням мита для торгівлі у Британії, Австралії та інших країнах

12 червня, 2022 неділя
22:22
Економіка Експорт товарів

Володимир Зеленський розповів про роботу для полегшення доступу українських товарів на ринки світу

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента.

"Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії", - сказав він.

За його словами, сьогодні, 12 червня, розпочалася конференція членів Світової організації торгівлі. Під час заходу можуть ухвалити рішення і про скасування інших обмежень для торгівлі України.

"Сьогодні розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною, і я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", - повідомив президент.

Також Зеленський додав, що кожного дня працює з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України. Він сказав: "нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів".

  • 9 травня Канада скасувала на рік усі мита на українські товари.
  • В цей же день США на рік відмовились від мит на українську сталь.
  • 24 травня Рада ЄС ухвалила скасувати на один рік імпортні мита на всі товари з України.

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