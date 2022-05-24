Ввізне мито на український експорт до ЄС скасували на рік

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься.

Завдяки цим заходам ЄС хоче підтримати економіку України.

Сьогоднішнє рішення призупинить, зокрема:

– усі ті тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка ще не була лібералізована. Призупинення охоплює зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам;

– стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України;

– застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

Рішення має бути підписане та опубліковане в Офіційному журналі і набуде чинності на наступний день після його публікації.

Як ми вже писали, Європарламент підтримав скасування імпортних мит для України, рішення набуде чинності після публікації

Нагадаємо, до впровадження ембарго США пропонують спеціальне мито на нафту з РФ, яке стримає ріст цін та збагачення Росії.

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