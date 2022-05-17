Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Мінфіну США.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що запропоноване ЄС ембарго на російську нафту може значно підвищити ціни на нафту в усьому світі. Тому США розпрацьовують з європейськими союзниками тарифи або можливі механізми обмеження цін, як-от картель покупців, що не дозволить Росії отримати вигоду від підвищення цін на нафту, зберігаючи при цьому стабільну її вартість для європейських та інших покупців.

Можливе мито може набути чинності перед нафтовим ембарго, яке настане наприкінці року для багатьох країн ЄС, і США вважають, що мито має більш негайний вплив на дохід, який Росія отримує від продажу нафти.

За словами чиновників, мито зменшить дохід Росії від продажу нафти, водночас дозволяючи Європі купувати нафту та зменшити напругу на світових енергетичних ринках. І поки ЄС буде запроваджувати ембарго, мито уже буде працювати проти Росії.

"Можна поєднати поетапний вихід із ціновим механізмом, але тут є багато варіантів. Критично важливо, щоб Європа зменшила свою залежність від російської нафти. Ми дуже це підтримуємо", – сказала Джанет Єллен після зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Європейська комісія відмовилася коментувати ідеї США, але Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter після зустрічі з Єллен, що ЄС і США "продовжать тісно координувати" щодо санкцій.

За словами чиновників, Міністерство фінансів США має подібні занепокоєння щодо економічного впливу запропонованої ЄС заборони на страхування суден, що перевозять російську нафту — ще один спосіб де-факто заборонити транспортування експортованої російської нафти.

Сьогодні, 17 травня, очільниця МЗС Німеччини назвала Путіна особисто відповідальним за зростання цін на продовольство та енергоносії.

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