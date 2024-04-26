Комітет парламенту Швейцарії схвалив допомогу Україні у розмірі $5,5 млрд

Про це повідомляє Reuters.

Підтриманий законодавцями від лівоцентристських і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 млрд франків додаткових коштів для армії разом із сумою допомоги для України.

У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку Росія веде проти України.

Українська частина пакета передбачає підтримку реконструкції та ремонту цивільної інфраструктури, повідомили у парламенті.

Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має прийняти міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.