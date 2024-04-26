Комітет парламенту Швейцарії схвалив допомогу Україні у розмірі $5,5 млрд
26 квітня комітет швейцарського парламенту проголосував за підтримку допомоги Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млрд) у рамках ширшого пакета, спрямованого на покращення обороноздатності Швейцарії
Про це повідомляє Reuters.
Підтриманий законодавцями від лівоцентристських і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 млрд франків додаткових коштів для армії разом із сумою допомоги для України.
У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку Росія веде проти України.
Українська частина пакета передбачає підтримку реконструкції та ремонту цивільної інфраструктури, повідомили у парламенті.
Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має прийняти міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.
- Вартість фінансових активів, заморожених у зв'язку з санкціями проти Росії, на 31 грудня 2023 року становила 5,8 млрд швейцарських франків (6,4 млрд доларів). Крім того, заблоковано 17 об'єктів нерухомості.
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