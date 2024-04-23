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У Швейцарії назвали обсяг заморожених активів РФ: їхня вартість падає

23 квітня, 2024 вiвторок
12:50
Війна з Росією Швейцарія

Вартість фінансових активів, заморожених у зв'язку із санкціями проти Росії, на 31 грудня 2023 року склала 5,8 млрд швейцарських франків (6,4 млрд доларів). Крім того, заблоковано 17 об'єктів нерухомості

Про це повідомляє урядовий департамент, який відповідає за дотримання санкцій (SECO).

Останні дані показують, що вартість заморожених фінансових активів упала на 1,7 млрд швейцарських франків у порівнянні з груднем 2022 року. Зниження пояснюється втратою вартості деяких заблокованих активів, зокрема цінних паперів, пов'язаних із Росією, внаслідок міжнародних санкцій.

За останній рік SECO заморозив ще 580 млн швейцарських франків фінансових активів після власних розслідувань і докладних роз'яснень банків. Він також заблокував ще два об'єкти нерухомості у Швейцарії. Крім заморожених зараз 17 об'єктів нерухомості, було заблоковано й інші активи, такі як спортивні та розкішні автомобілі, витвори мистецтва, меблі та музичні інструменти, що належать фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями у Швейцарії.

Однак активи на суму 140 млн швейцарських франків, які раніше були заблоковані як запобіжний засіб, були розблоковані після того, як подальше розслідування показало, що юридичні вимоги для їх заморожування не були виконані

Крім того, у Швейцарії розміщені активи центрального банку РФ на суму близько 7,24 млрд швейцарських франків. З 25 березня 2022 року резерви та активи ЦБ РФ іммобілізовані, тобто заборонені всі операції, пов'язані з їх управлінням.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в Сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія розробила план залучити 15 млрд євро з заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

17 квітня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

18 квітня виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що країни G7 обговорюють використання заморожених російських активів на майже $300 млрд як заставу для надання кредитів України.

 20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Теги:
Швейцарія
санкції проти Росії
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