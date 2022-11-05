Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"Росіяни намагаються переконати в тому, що вони відходять. При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, будуть використані для вогневої підтримки на правому", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що таким чином окупанти намагаються заманити ЗСУ в населені пункти та нав'язати там вуличні бої.

"Населений пункт - це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план", - запевнила Гуменюк.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

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