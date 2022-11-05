В ОК "Південь" пояснили, що стоїть за маневрами РФ із відходом з Херсону
Росіяни намагаються переконати, що відходять з Херсону, але насправді вони залишаються у місті та облаштовують позиції
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.
"Росіяни намагаються переконати в тому, що вони відходять. При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, будуть використані для вогневої підтримки на правому", - розповіла Гуменюк.
Вона додала, що таким чином окупанти намагаються заманити ЗСУ в населені пункти та нав'язати там вуличні бої.
"Населений пункт - це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план", - запевнила Гуменюк.
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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.
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