В Охтирці поранили двох данських журналістів, вони в лікарні, - Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Нацполіція в Facebook.



"Іноземні журналісти отримали поранення під час обстрілів в Охтирці на Сумщині. На даний час громадянам Данії надають необхідну медичну допомогу в Полтавській обласній клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що лікарі оцінюють стан поранених як середньої тяжкості.



"Про стан здоров’я іноземних журналістів поінформовано представників посольства Данії", - підсумували з поліцією.



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