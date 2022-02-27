В Охтирці поранили двох данських журналістів, вони в лікарні, - Нацполіція
Двох журналістів з Данії, поранених внаслідок обстрілу росіян в Охтирці на Сумщині, госпіталізували в Полтаві
Про це повідомляє пресслужба Нацполіція в Facebook.
"Іноземні журналісти отримали поранення під час обстрілів в Охтирці на Сумщині. На даний час громадянам Данії надають необхідну медичну допомогу в Полтавській обласній клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що лікарі оцінюють стан поранених як середньої тяжкості.
"Про стан здоров’я іноземних журналістів поінформовано представників посольства Данії", - підсумували з поліцією.
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