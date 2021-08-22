Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В окупованій частині Луганщини збільшують вивчення мови та історії Росії

В окупованій частині Луганщини збільшують вивчення мови та історії Росії

22 серпня, 2021 неділя
17:14
Суспільство

Починаючи з 1 вересня 2021 року в школах ОРЛО різко збільшать кількість годин на вивчення російської мови та літератури у школах

Про це повідомила "керівниця Управління освіти" Валентина Кияшко, передає Еспресо.TV.

"Більше і поглиблено російську мову вчитимуть в чотирьох класах. Вважається, що це важливо для першокласників і для випускників, причому в останніх двох класах. Також з якоїсь причини збільшили кількість уроків в плані на 6 клас", - розповідає DonPress.

Читайте такожЗСУ потрібно готуватися до наступальних дій, - головнокомандувач Залужний

"Крім того, передбачено збільшення кількості годин на вивчення курсу "Історія Вітчизни" в 8-х та 11-х класах", - повідомила Кияшко.

"Вітчизною" в ОРЛО вважають країну-агресора.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганськ
русифікація
російська пропаганда
ЛНР
ОРЛО
новини Луганська
зросійщення
Читайте також:
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
20 серпня, 2021 п'ятниця
Сили опору відбили у талібів ще два райони провінції Баглан , - міністр оборони Афганістану
Афганістан
20 серпня, 2021 п'ятниця
Ціна зради в Афганістані
Київ
+24
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
22 серпня
17:40
У Кам'янському підлітки осквернили кладовище домашніх тварин
16:50
Австрія забезпечить Україну півмільйоном вакцин
16:29
Туреччину на "Кримській платформі" представлятиме очільник МЗС Чавушоглу
16:13
В дитсадку на Чернігівщині отруїлися діти
15:54
Віч-на-віч Зеленський та Меркель обговорили чотири великі теми
15:21
Білоруси скаржаться на проблеми з банківськими картками й банкоматами, - ЗМІ
15:00
Нардепи Льовочкіни теж потрапили під російські санкції
14:46
найдовший прапор
На кордоні Тернопільщини та Хмельниччини розгорнули найдовший прапор України
14:45
Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни
14:36
Спільний брифінг Зеленського й Меркель. НАЖИВО
14:20
ЗСУ потрібно готуватися до наступальних дій, - головнокомандувач Залужний
14:00
Ексклюзив
Зеленський повинен "послати" Меркель і домовитися з Байденом, - Піонтковський
13:30
У Харкові розводитимуть орангутангів
13:10
В МЗС не виключають, що Лукашенко може напасти на Україну
12:53
США можуть розмістити в Україні військову базу, - Курт Волкер
12:41
Тарас Козак
Підсанкційний соратник Медведчука ексльвів'янин Тарас Козак з Білорусі декларує нові видатки
12:34
Віддалені села Миколаївщини проти закриття постійних пошт
12:14
Кличко каже, що його не пустили зустрічати Меркель у "Борисполі"
11:55
Пандемія COVID-19: за добу 1 003 випадків, померло 23. Житомирщина вийшла у лідери заражень
11:26
Оксана Баюл відмовилася від громадянства України
11:05
Інтерв’ю
Олена Старікова
"Найщасливіші емоції були на третьому заїзді. Розуміла: вже маю медаль", – Олена Старікова
11:00
Керівництво білоруської інформагенції БелаПАН тримають за ґратами
10:43
Зустріч Зеленського з Меркель розпочнеться о 14:00
10:16
Після поранення 21-річного сержанта ЦАГАЛу авіацією Ізраїля знищено 4 склади бойовиків ХАМАСу в Газі
09:50
УПЦ МП не представляє увесь український народ, - речник патріарха Варфоломія
09:46
офшори
Як офшори перестали бути популярними
09:24
Вселенський патріарх Варфоломій проводить літургію у Святій Софії. НАЖИВО
09:00
У Дніпрі сьогодні прощатимуться з ветераном АТО Ігорем Чернишем
08:43
83 людини в безпеці. Борт з Афганістану прибув до України
08:25
"Талібан" вже тиждень найбільше цікавить українців у Вікіпедії
08:02
В Академії СБУ роздали медалі на честь Баканова. Фотофакт
08:00
Карлос Де Пена
УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
07:18
США повернули посла до Кабула
2021, субота
21 серпня
22:58
Росіянин приплив човном до Японії й попросив притулку
22:30
Зеленський прагне репресувати ту частину суспільства, яка заважатиме йому підписувати формулу Штайнмаєра, - Білецький
22:23
Роман Яремчук
Гол Яремчука у чемпіонаті Португалії скасували
22:10
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
21:51
"Брудна гра Лукашенка та Кремля". Нелегали з Азії тепер рвуться до Польщі
21:47
Георгій Судаков
"Шахтар" познущався над "Чорноморцем" в УПЛ
21:30
Аксьонов пообіцяв підвищити ефективність "військкоматів"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV