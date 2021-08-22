В окупованій частині Луганщини збільшують вивчення мови та історії Росії
Починаючи з 1 вересня 2021 року в школах ОРЛО різко збільшать кількість годин на вивчення російської мови та літератури у школах
Про це повідомила "керівниця Управління освіти" Валентина Кияшко, передає Еспресо.TV.
"Більше і поглиблено російську мову вчитимуть в чотирьох класах. Вважається, що це важливо для першокласників і для випускників, причому в останніх двох класах. Також з якоїсь причини збільшили кількість уроків в плані на 6 клас", - розповідає DonPress.
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"Крім того, передбачено збільшення кількості годин на вивчення курсу "Історія Вітчизни" в 8-х та 11-х класах", - повідомила Кияшко.
"Вітчизною" в ОРЛО вважають країну-агресора.
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