Про це повідомила "керівниця Управління освіти" Валентина Кияшко, передає Еспресо.TV.



"Більше і поглиблено російську мову вчитимуть в чотирьох класах. Вважається, що це важливо для першокласників і для випускників, причому в останніх двох класах. Також з якоїсь причини збільшили кількість уроків в плані на 6 клас", - розповідає DonPress.



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"Крім того, передбачено збільшення кількості годин на вивчення курсу "Історія Вітчизни" в 8-х та 11-х класах", - повідомила Кияшко.



"Вітчизною" в ОРЛО вважають країну-агресора.





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