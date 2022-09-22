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Головна війна з Росією В окупованому Донецьку армія РФ обстріляла район Центрального ринку: є жертви

В окупованому Донецьку армія РФ обстріляла район Центрального ринку: є жертви

22 вересня, 2022 четвер
14:47
війна з Росією Теракт у Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку рашисти обстріляли район Центрального ринку. Повідомляють про жертв

Про це повідомив у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"У Донецьку рашисти обстріляли район Центрального ринку – є жертви. Під обстріл також потрапили автобус та прилеглі магазини", – написав Штефан.

Офіцер додає, що пропагандисти звинувачують в обстрілі Збройні сили України: "Прикриваючись "провокаціями" у зв'язку з референдумом".

Штефан попередив про можливі теракти й в інших тимчасово окупованих містах.

"Їхня тактика не змінюється і подібні теракти найближчим часом можуть бути збільшені для дискредитації ЗСУ. Ми не ведемо вогонь по мирних жителях на відмінність від орків", - додав офіцер ЗСУ.

  • Також 22 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти влаштували теракт на Центральному ринку Мелітополя.  

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Росія
Донецьк
теракт
російська армія
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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