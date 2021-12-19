В окупованому Криму тренують російські танкові екіпажі
В окупованому Криму екіпажі танкових підрозділів російського армійського корпусувідпрацьовують бойову стрілянину
Такі заходи відбуваються в межах підготовки до армійських ігор країни-агресора "АрМІ-2022", повідомляється на сайті Міноборони Росії.
"Військовослужбовці в ході змагань на полігоні "Ангарський" визначать найкращий екіпаж у виконанні вогневих завдань із озброєння танка Т-72Б3 по мішенях, що рухаються і з’являються на різних дистанціях, а також у швидкісному проходженні маршруту з природними та штучними перешкодами", - зазначає Міноборони РФ.
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3а підсумками підготовки найкращі танкісти представлятимуть на змаганнях російський Південний військовий округ.
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