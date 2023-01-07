В окупованому Лутугиному стався вибух на газовій магістралі, - росЗМІ

Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС.

"У Лутугине стався вибух на магістральному трубопроводі. Близько 11 тисяч абонентів залишилися без газу", - йдеться у повідомленні.

За даними ТАСС, співробітники підприємства "Луганськгаз" наразі ліквідували пожежу на газопроводі.

Причина вибуху поки що невідома.

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