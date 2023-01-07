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В окупованому Лутугиному стався вибух на газовій магістралі, - росЗМІ

7 січня, 2023 субота
19:22
Суспільство Лутугине

Ввечері у суботу, 7 січня 2023 року, в окупованому росіянами українському місті Лутугине (Луганська область) мав місце вибух на інфраструктурному об'єкті

Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС.

"У Лутугине стався вибух на магістральному трубопроводі. Близько 11 тисяч абонентів залишилися без газу", - йдеться у повідомленні.

За даними ТАСС, співробітники підприємства "Луганськгаз" наразі ліквідували пожежу на газопроводі.

Причина вибуху поки що невідома.

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газ
Луганщина
газопровід
окуповані території
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