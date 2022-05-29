Депутат поділився деталями в етері Еспресо.

"В Маріуполі колапс. Де-не-де є світло й окупанти спробували дати воду, але вулиці затоплені, струмки біжать дорогами, всюди страшенно смердить каналізацією. Місцями також є трупні запахи. Дуже велика антисанітарія в місті й існує велика ймовірність розвитку якоїсь зарази", - зазначив Лашин.

Політик додав, що росіяни не здатні навести лад у власній країні, але прийшли окуповувати чужі землі.

"Російські окупанти у своїй країні не можуть навести лад. Тим більше в Україні це також не виходить, люди ні на що не здатні та їм не вдасться налагодити комунікації. Бідні люди, які не можуть виїхати, вони просто в полоні окупантів", - зауважив Олександр Лашин.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що тисячі маріупольців можуть померти через спалахи інфекцій у місті.

У маріупольському супермаркеті росіяни облаштували трупозвалище. Туди звозять тіла, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумовані.

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