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В окупованому Мелітополі рашисти видурюють особисті дані громадян для примусової паспортизації

18 вересня, 2022 неділя
12:48
Україна Паспорт рф

Паспортні дані збирають нібито для того, щоб виплатити соцдопомогу, яку обіцяли раніше

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти не можуть провести в школах на тимчасово окупованих територіях повноцінний навчальний рік за російською програмою. Тому вони намагаються підкупити громадян.

"В Мелітополі батьки школярів, яких змусили віддати дітей до шкіл, де наразі працюють російські вчителі, не отримали виплату в 10 тисяч рублів. Раніше, окупанти обіцяли усім таку допомогу, якщо діти навчатимуться в школі", – йдеться в повідомленні. 

Однак тепер для отримання обіцяних виплат окупанти вимагають підготувати пакет документів – потрібно написати заяву та подати копії паспортів батьків, ІПН, свідоцтва про народження дитини, довідка, яка підтверджує місце  проживання. Лише після цього росіяни обіцяють виплатити кошти. 

"Це потрібно росіянам, які намагаються усіма методами зібрати персональні дані громадян, аби підвищити темпи примусової паспортизації. Тому наступним етапом для отримання соцвиплати стане наявність російського паспорта", – попереджають у матеріалі.

Центр національного спротиву закликав бойкотувати паспортизацію ворога й евакуюватись з окупованих територій на період операції ЗСУ зі звільнення регіону.

  • Нагадаємо, ЗСУ знищили автовокзал у Сватовому, у якому жили російські окупанти.

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Мелітополь
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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