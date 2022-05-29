В окупованому Мелітополі сотні людей співають гімн України й тримають синьо-жовту символіку
Сотні людей в окупованому Мелітополі вийшли на патріотичний мітинг на підтримку України 29 травня
Про це повідомив телеграм-канал "Ріа-Мелітополь".
"Як і анонсували мелітопольські підпільники, сьогодні у Мелітополі відбувся мирний патріотичний мітинг на підтримку України", – йдеться у повідомленні.
Люди виконали гімн України, тримали плакати, жовтно-блакитні прапори і стрічки. У такий спосіб мешканці окупованого Мелітополя продемонстрували свою підтримку України та віру у найшвидше визволення міста Збройними Силами України, пише ЗМІ.
Мітинг організований рухом "Жовта стрічка".
"Щоправда, час і дату повідомили, а от місце зустрічі залишилося для багатьох у таємниці. Прийти на мітинг і заявити про свою позицію хотіли багато людей, але не знали де. Тим не менше народ зібрався", – повідомляє телеграм-канал.
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