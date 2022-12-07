Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.

"Жоден директор школи та дитячого садочка не погодився співпрацювати (з окупантами, - ред.). Із 2, 8 тис. співробітників управління освіти Мелітополя погодилися співпрацювати менш ніж 300", - наголосив він.

За словами Івана Федорова, колаборантами стали переважно не вчителі, а технічні працівники шкіл тощо. Мер зауважив, що освітній простір Мелітополя загалом чинить спротив загарбникам і не йде на співпрацю з ними.

2 грудня Центр національного спротиву повідомив, що в Мелітополі більшість українських педагогів відмовилася працювати на РФ, тому окупанти привозять учителів із Дагестана, які мають русифікувати дітей на тимчасово окупованих територіях.

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