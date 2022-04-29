В окупованому Мелітополі загарбники планують відкрити "Сбербанк Росії", - мер Федоров
У Мелітополі Запорізької області росіяни збираються відкрити "Сбербанк Росії" і проводити операції в рублях
Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.
"Вчора "лідери" рф заявили про те, що на території Херсонської області вони вводять рубльову зону. І також у нас є повідомлення про те, що масово збирають бухгалтерів з Мелітополя і підприємців і кажуть, що з 1 травня вони розпочнуть роботу в рублях та паралельно в гривні", - сказав він.
Федоров додав, що окупанти знайшли якихось колаборантів і вже відправляють їх на навчання в Ростов-на-Дону.
"На базі нашого Ощадбанку вони збираються відкрити Сбербанк Росії і там проводити операції в рублях", - додав він.
Федоров зазначив, що не вірить у це, адже окупанти анонсували це багато разів.
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