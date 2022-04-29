В окупованому Мелітополі загарбники планують відкрити "Сбербанк Росії", - мер Федоров

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Вчора "лідери" рф заявили про те, що на території Херсонської області вони вводять рубльову зону. І також у нас є повідомлення про те, що масово збирають бухгалтерів з Мелітополя і підприємців і кажуть, що з 1 травня вони розпочнуть роботу в рублях та паралельно в гривні", - сказав він.



Федоров додав, що окупанти знайшли якихось колаборантів і вже відправляють їх на навчання в Ростов-на-Дону.

"На базі нашого Ощадбанку вони збираються відкрити Сбербанк Росії і там проводити операції в рублях", - додав він.

Федоров зазначив, що не вірить у це, адже окупанти анонсували це багато разів.



