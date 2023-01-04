Про це написав так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі.

"Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем в районі Бельбека. Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він.

Вночі на 4 січня ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали про вибухи у Севастополі біля аеропорту Бельбек. За інформацією радника мера Маріуполя Петро Андрющенко, у місті щонайменш двічі спрацювали системи протиповітряної оборони.

31 грудня 2022 року у Джанкої на півночі Криму прогриміли вибухи

2 січня 2023 року стало відомо, що гауляйтер Севастополя вивіз родину та майно на Кіпр.

3 січня в Криму теж чули три вибухи. Один з них пролунав на півночі півострова біля села Вогні Роздольненського району. Також вибух стався у північно-західному регіоні над Чорноморськом і ще один був у Джанкойському районі. Проросійські окупаційні ЗМІ повідомляють, що спрацювали ППО, які знищили БПЛА.

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