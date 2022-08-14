Про це заявив мер міста Олександр Яковлєв у фейсбуці.

"Зазвичай серпень - час підготовки до школи. Відразу скажу - школа в цьому навчальному році буде. Скадовська міська рада планує розпочати новий навчальний 2022-2023 рік 1 вересня 2022 року. Освітній процес буде проходити в дистанційній та в індивідуальній формі ( екстернатна, сімейна (домашня)", - наголосив він.

За словами мера, учнів автоматично перевели до наступних класів. Вони зможуть навчатися незалежно від місця перебування. Також до шкіл Скадовська можуть зараховувати школярів із навчальних закладів інших громадю Для цього потрібні заяви батьків до шкіл міста.

До 18 серпня оприлюднять перелік навчальних закладів, які запрацюють із 1 вересня. Також упродовж тижня в кожного учня дізнаються щодо його можливості та бажання навчатися далі.

Олександр Яковлєв пообіцяв надати детальнішу інформацію найближчим часом.

7 червня заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться у режимі офлайн.

28 липня в Офісі президента зазначили, що для очного навчання дітей у школі або в 10-хвилинній доступності від закладу має бути обладнане укриття.

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