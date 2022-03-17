В Олешки Херсонської області зайшли окупанти, - мер
17 березня до Олешок на Херсонщині зайшли російські окупанти
Про це заявив мер Олешок Євген Рищук.
"У місто зайшли російські війська. Я щойно від них, мене трошки "потеребили"", - повідомив він.
За словами мера, зараз нічого страшного не відбувається, а окупанти заселяються до Олешок. Їхні позиції невідомі.
"Патруль якраз наш працював - нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми жодного стосунку до вас зараз не матимемо. Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що поки відбувається в місті"", - додав Євген Рищук.
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