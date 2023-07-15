В Омську загорілась житлова 5-поверхівка. Евакуйовано десятки росіян
Ввечері суботи, 15 липня, загорілась житлова багатоповерхівка у російському Омську
Про це повідомляє російське пропагандистське видання Russia Today.
За попередньою інформацією, загорівся дах п'ятиповерхового будинку в Омську. Площа пожежі складає понад тисячу квадратних метрів.
Відомо, що з житлової будівлі евакуювали щонайменше 60 росіян. Про постраждалих поки не повідмоляють.
Відео пожежі у багатоповерхівці в Омську:
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