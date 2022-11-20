Про це повідомляє The Guardian.

У повідомленні йдеться, що це "історична угода", оскільки країни, що розвиваються, роками вимагали компенсації збитків через зміни клімату. Для цього ООН створить фонд "втрат і збитків" для виплат державам, що найбільше страждають від зміни клімату. Зазначається, що його створення підтримало майже 200 країн.

"Це рішення ознаменувало собою прорив у переговорах щодо клімату, де країни, що розвиваються, роками вимагали від багатших держав компенсації за посухи, лісові пожежі, повені та інші кліматичні кризи, з якими вони зіткнулися через викиди, що нагрівають планету. Ці викиди в основному походять із найбагатших куточків світу", - пише The Guardian.

Зазначається, що раніше ряд країн, на чолі з США, блокував прийняття цього рішення через побоювання, що великі держави нестимуть юридичну відповідальність за зміни клімату. В новому положенні зазначається, що юридичної відповідальності не буде.

Також повідомляється, що гроші отримуватимуть найбільш вразливі країни, не включаючи Китай, який досі так класифікують.

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