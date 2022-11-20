В ООН прийняли положення про виплати для країн, що постраждали внаслідок зміни клімату
Під час саміту ООН, присвяченого питанням екології, було прийнято рішення про створення фонду для відшкодування збитків, що зазнали країни, які розвиваються, внаслідок зміни клімату
Про це повідомляє The Guardian.
У повідомленні йдеться, що це "історична угода", оскільки країни, що розвиваються, роками вимагали компенсації збитків через зміни клімату. Для цього ООН створить фонд "втрат і збитків" для виплат державам, що найбільше страждають від зміни клімату. Зазначається, що його створення підтримало майже 200 країн.
"Це рішення ознаменувало собою прорив у переговорах щодо клімату, де країни, що розвиваються, роками вимагали від багатших держав компенсації за посухи, лісові пожежі, повені та інші кліматичні кризи, з якими вони зіткнулися через викиди, що нагрівають планету. Ці викиди в основному походять із найбагатших куточків світу", - пише The Guardian.
Зазначається, що раніше ряд країн, на чолі з США, блокував прийняття цього рішення через побоювання, що великі держави нестимуть юридичну відповідальність за зміни клімату. В новому положенні зазначається, що юридичної відповідальності не буде.
Також повідомляється, що гроші отримуватимуть найбільш вразливі країни, не включаючи Китай, який досі так класифікують.
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