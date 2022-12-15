Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк.

"Додаткові удари можуть призвести до подальшого серйозного погіршення гуманітарної ситуації та викликати більше переміщення", - сказав він.

У промові перед Радою з прав людини після поїздки в Україну Турк сказав, що російські удари піддають мільйони людей "надзвичайним труднощам".

Відомо, що у 2022 році ООН надала Україні більш як $4,5 млрд гуманітарної допомоги. Український парламент планує залучити ці кошти на підтримку переселенців, розмінування та відновлення країни.

14 грудня президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН Антоніу Гутерреша якнайшвидше скерувати експертів ООН на українські енергетичні об’єкти.

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