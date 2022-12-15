В ООН прогнозують погіршення гуманітарної ситуації через удари по інфраструктурі України
Подальші удари по інфраструктурі України можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та спровокувати міграцію населення країни
Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк.
"Додаткові удари можуть призвести до подальшого серйозного погіршення гуманітарної ситуації та викликати більше переміщення", - сказав він.
У промові перед Радою з прав людини після поїздки в Україну Турк сказав, що російські удари піддають мільйони людей "надзвичайним труднощам".
Відомо, що у 2022 році ООН надала Україні більш як $4,5 млрд гуманітарної допомоги. Український парламент планує залучити ці кошти на підтримку переселенців, розмінування та відновлення країни.
- 14 грудня президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН Антоніу Гутерреша якнайшвидше скерувати експертів ООН на українські енергетичні об’єкти.
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