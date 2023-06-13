В ООН спрогнозували зростання цін на харчі внаслідок підриву Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС матиме значний вплив на глобальну продовольчу безпеку, спричинить зростання цін на харчі та проблеми з водопостачанням для багатьох людей
Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс, передає Reuters.
"Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, – є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі, я впевнений, обов’язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збором і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку", – сказав він.
За його словами, близько 700 тис. людей буде позбавлено доступу до чистої питної води, а отже, є ризик спалаху інфекційних хвороб.
Ґріффітс також відзначив, що підрив Каховської ГЕС суперечить міжнародному гуманітарному праву.
"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", - сказав чиновник.
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