В ООН спрогнозували зростання цін на харчі внаслідок підриву Каховської ГЕС

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс, передає Reuters.

"Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, – є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі, я впевнений, обов’язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збором і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку", – сказав він.

За його словами, близько 700 тис. людей буде позбавлено доступу до чистої питної води, а отже, є ризик спалаху інфекційних хвороб.

Ґріффітс також відзначив, що підрив Каховської ГЕС суперечить міжнародному гуманітарному праву.

"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", - сказав чиновник.