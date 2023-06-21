"Наші думки з працівниками ДСНС": в ООН відреагували на вбивство Росією рятувальника у Херсоні та поранення його колег
В ООН прокоментували обстріл співробітників ДСНС у Херсоні, який росіяни здійснили 20 червня. Там нагадали, що рятувальники захищені міжнародним гуманітарним правом
Про це повідомила пресслужба ООН.
"Жахливо, що вчора в Херсоні, допомагаючи громадам, постраждалим унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, знову загинув рятувальник і ще кілька дістали поранення. Від імені гуманітарної спільноти висловлюю співчуття родині загиблого та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Наші думки також з працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які працюють у надзвичайно складних умовах задля підтримки людей", - зазначив в.о. гуманітарного координатора в Україні Метью Голлінгворт.
Він наголосив, що обстріл рятувальників є ще одним прикладом впливу вторгнення Росії в Україну на людей.
В ООН нагадали, що мирні мешканці, включно з рятувальниками, захищені міжнародним гуманітарним правом.
- У Херсоні триває ліквідація наслідків підтоплення, яке відбулося через підрив Каховської ГЕС 6 червня. 20 червня комунальні служби та рятувальники вчора відкачали 290 тонн води з 223 будинків і підвалів. З початку ліквідації надзвичайної ситуації понад 156 тисяч тонн води прибрали з 795 осель. Нині затопленими залишаються три населені пункти області.
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