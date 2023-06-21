Про це повідомила пресслужба ООН.

"Жахливо, що вчора в Херсоні, допомагаючи громадам, постраждалим унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, знову загинув рятувальник і ще кілька дістали поранення. Від імені гуманітарної спільноти висловлюю співчуття родині загиблого та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Наші думки також з працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які працюють у надзвичайно складних умовах задля підтримки людей", - зазначив в.о. гуманітарного координатора в Україні Метью Голлінгворт.

Він наголосив, що обстріл рятувальників є ще одним прикладом впливу вторгнення Росії в Україну на людей.

В ООН нагадали, що мирні мешканці, включно з рятувальниками, захищені міжнародним гуманітарним правом.