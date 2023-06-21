Про це 21 червня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вода вже відступила від 32 населених пунктів Херсонщини. Підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве, Благодатівка. Там під водою 595 будинків", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що рівень води в регіоні становить 56 см.

Водночас Прокудін повідомив, що вчора, 20 червня, енергетики відновили роботу двох трансформаторних підстанцій. У Херсоні під’єднали 432 абоненти.

"По області заживили нарешті останній населений пункт, що залишався без світла через підтоплення - Микільське. Ситуація там дійсно була складна, але завдячуючи невтомній праці фахівців, село під’єднали до мережі", - зазначив очільник.

Також, за словами Прокудіна, фахівці продовжують перевіряти воду на зміст шкідливих речовин та відкачують її з домівок місцевих жителів.

"Комунальні служби та рятувальники вчора відкачали 290 тонн води з 223 будинків та підвалів. З початку ліквідації надзвичайної ситуації понад 156 тисяч тонн води прибрали з 795 осель", - додав він.