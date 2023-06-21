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На Херсонщині вода відступила вже від 32 населених пунктів, три залишаються підтопленими

21 червня, 2023 середа
09:12
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

У Херсонській області після підтоплення через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС вода відступила вже від 32 населених пунктів, але три залишаються підтопленими

Про це 21 червня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Вода вже відступила від 32 населених пунктів Херсонщини. Підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве, Благодатівка. Там під водою 595 будинків", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що рівень води в регіоні становить 56 см. 

Водночас Прокудін повідомив, що вчора, 20 червня, енергетики відновили роботу двох трансформаторних підстанцій. У Херсоні під’єднали 432 абоненти.

"По області заживили нарешті останній населений пункт, що залишався без світла через підтоплення - Микільське. Ситуація там дійсно була складна, але завдячуючи невтомній праці фахівців, село під’єднали до мережі", - зазначив очільник.

Також, за словами Прокудіна, фахівці продовжують перевіряти воду на зміст шкідливих речовин та відкачують її з домівок місцевих жителів. 

"Комунальні служби та рятувальники вчора відкачали 290 тонн води з 223 будинків та підвалів. З початку ліквідації надзвичайної ситуації понад 156 тисяч тонн води прибрали з 795 осель", - додав він.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
  • У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.
  • Станом на 20 червня загинула щонайменше 21 людина на правобережжі Херсонщини.

Суспільство
Україна
Херсон
Херсонщина
Каховська ГЕС
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