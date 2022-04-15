В ОП вважають, що наступний пакет санкцій ЄС без нафтового ембарго не потрібен
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що обов’язковим пунктом шостого пакету санкцій ЄС проти Росії має бути ембарго на нафту
Про це він сказав у ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Поки зарано говорити, які пункти є в шостому пакеті. Безумовно, ембарго на нафту обговорюється, ми маємо підстави говорити, що в тому чи іншому вигляді ця санкція увійде в шостий пакет, інакше він не потрібний узагалі", - сказав Жовква.
Він також припустив що до наступного санкційного списку може увійти певна кількість банків у частині відключення від SWIFT, а також можуть бути застосовані персональні санкції.
"Ми вдячні Європейському Союзу за п'ять пакетів санкцій, але на даний час вони недостатні і дещо повільні", - додав заступник керівника ОП.
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