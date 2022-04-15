В ОП вважають, що наступний пакет санкцій ЄС без нафтового ембарго не потрібен

Про це він сказав у ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Поки зарано говорити, які пункти є в шостому пакеті. Безумовно, ембарго на нафту обговорюється, ми маємо підстави говорити, що в тому чи іншому вигляді ця санкція увійде в шостий пакет, інакше він не потрібний узагалі", - сказав Жовква.

Він також припустив що до наступного санкційного списку може увійти певна кількість банків у частині відключення від SWIFT, а також можуть бути застосовані персональні санкції.

"Ми вдячні Європейському Союзу за п'ять пакетів санкцій, але на даний час вони недостатні і дещо повільні", - додав заступник керівника ОП.



