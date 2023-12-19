В ОП заявили, що ЄС почав роботу над новим пакетом санкцій
Євросоюз розпочав роботу над 13-м пакетом санкції проти Росії - Україна надала Єврокомісії пропозиції щодо них
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
"Абсолютно точно - робота над 13-м пакетом санкцій для Росії вже розпочалася. Зі свого боку, ми довели до Європейської комісії свої пропозиції. Під час розмови Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн ми вже знали, що не увійде у 12-й пакет санкцій. Ми просили не забувати їх про ті позиції, якщо мова йде про секторальні санкції", - наголосив він.
Жовква додав, що очікується також більше персональних санкцій щодо пропагандистів та діячів культури, які досі вільно подорожують Євросоюзом.
- Нагадаємо, у понеділок Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ.
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