В ОП заявили, що ЄС почав роботу над новим пакетом санкцій

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Абсолютно точно - робота над 13-м пакетом санкцій для Росії вже розпочалася. Зі свого боку, ми довели до Європейської комісії свої пропозиції. Під час розмови Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн ми вже знали, що не увійде у 12-й пакет санкцій. Ми просили не забувати їх про ті позиції, якщо мова йде про секторальні санкції", - наголосив він.

Жовква додав, що очікується також більше персональних санкцій щодо пропагандистів та діячів культури, які досі вільно подорожують Євросоюзом.