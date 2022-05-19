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Головна війна з Росією "Звільнити всю територію України протягом найближчого місяця не вдасться": в ОПУ пояснили причину продовження воєнного стану на 90 діб

"Звільнити всю територію України протягом найближчого місяця не вдасться": в ОПУ пояснили причину продовження воєнного стану на 90 діб

19 травня, 2022 четвер
11:28
війна з Росією Федір Веніславський

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський пояснив причину подовження воєнного стану одразу на 3 місяці

Про це йдеться на офіційному сайті політичної партії "Слуга народу".

Представник президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський під час телемарафону єдиних новин пояснив причину подовження воєнного стану в країні на 90 днів.

У його зверненні йдеться про те, що Зеленський запропонував продовжити воєнний стан відразу на 3 місяці, оскільки будь-який контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. 

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", – пояснює Веніславський.

Крім того, він наголосив, що існує ще й юридична сторона такого рішення, оскільки під час впровадження воєнного стану Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються у воєнних умовах.

"Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан", – розповів депутат.

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Новини
воєнний стан
Слуга народу
Офіс президента України
Федір Веніславський
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