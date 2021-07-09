В ОПУ прокоментували можливе призначення Мендель радницею Єрмака
В ОПУ повідомили, що колишня прессекретарка президента Юлія Мендель може стати позаштатною радницею керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода радник Єрмака Михайло Подоляк.
“Так, цей функціонал обговорювався з пані Юлією. І, ймовірно, саме комунікацією з іноземними ЗМІ буде займатись в статусі позаштатного радника пані Мендель”, – наголосив він.
- Як відомо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.
- Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що буде працювати позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
- Згодом, президент Володимир Зеленський призначив журналіста Сергія Никифорова своїм прессекретарем.
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