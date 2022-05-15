В ОРДО окупанти встановлять окремі дні для зустрічей "мобілізованих" із родичами, - радник мера Маріуполя
У Донецьку бунтують проти "мобілізації" на війну проти України, тому росіяни встановлять дні для зустрічей "призваних" із рідними
Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою.
- Росія планує мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях України.
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