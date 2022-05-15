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Головна війна з Росією В ОРДО окупанти встановлять окремі дні для зустрічей "мобілізованих" із родичами, - радник мера Маріуполя

В ОРДО окупанти встановлять окремі дні для зустрічей "мобілізованих" із родичами, - радник мера Маріуполя

15 травня, 2022 неділя
21:02
війна з Росією окупанти

У Донецьку бунтують проти "мобілізації" на війну проти України, тому росіяни встановлять дні для зустрічей "призваних" із рідними

Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою.

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Донецьк
бунт
мобілізація
окупанти
"ДНР"
ОРДО
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