Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою.

Росія планує мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях України.

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