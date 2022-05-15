Росія планує провести мобілізацію жінок на тимчасово окупованих територіях, - Денісова
Окупанти проводять на тимчасово захоплених українських територіях приховану мобілізацію, до лав збройних сил РФ планують призвати також і жінок
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами в окупованому Криму багато громадян під час призову відмовляються воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.
"Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки", - написала вона.
Денісова зазначила, що окупанти перевіряють дані жінок для майбутньої мобілізації.
"У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести «звірку даних» жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник", - додала вона.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини вкотре зазначила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом та порушує права людей.
- Росіяни хочуть провести "перепис" населення у Херсонській області. За схожим сценарієм це відбувалось в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.
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