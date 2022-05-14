У Херсоні вбили 50 цивільних, ще близько 120 людей викрала група вербувальників, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами росіяни на тимчасово окупованих територіях залякують та вбивають місцевих мешканців.

"До тимчасово окупованого Херсона прибула група вербувальників, які шукають людей, готових працювати у "спецслужбах" ОРДО. Паралельно вони проводять показові фільтраційні заходи до патріотично налаштованих місцевих жителів. Групою було закатовано та вбито до 50 цивільних осіб, близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо", - написала вона.

У Донецькій області окупанти шукають людей, які готові свідчити проти ЗСУ за фінансову винагороду.

"В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду "свідчити" проти українських захисників в Маріуполі", - сказала Денісова.

Мешканців Бердянська росіяни залякують тим, що буцімто Збройні сили України можуть використати проти них хімічну зброю.

"У Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. У такий спосіб рашисти «переконують» місцеве населення, що Збройні Сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю", - додала уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Заповідну Кінбурнську косу російські військові нищать вогнем.

Майже 170 тисяч мешканців, які залишилися у тимчасово окупованому Маріуполі, вимушені голодувати. У місті не вистачає харчів.

У Маріуполі окупанти планують 15 травня провести "референдум" із "приєднання" міста до Росії у складі ОРДЛО.

Росіяни зруйнували в Україні майже 38 тис. житлових будинків, помешкання потребують понад 220 тис. громадян.

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