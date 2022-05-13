Про це омбудсман Людмила Денісова повідомила в телеграмі.

Вона підписала меморандум із Міжнародною асоціацією "АТА", який передбачає надання тимчасового житла українцям, які втратили дім унаслідок війни РФ проти України.

"Наголосила, що військами країни-агресора у мирних населених пунктах зруйновано майже 38 тис. житлових будинків, через що більше 220 тис. громадян потребують житла, принаймні для тимчасового проживання", - зауважила Людмила Денісова.

Асоціація й омбудсман домовилися про напрацювання механізмів захисту прав українців на житло.

Станом на 22 квітня українці надіслали в "Дії" 100 тис. заявок про пошкоджене внаслідок війни майно.

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