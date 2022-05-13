Окупанти знищили в Україні майже 38 тис. житлових будинків, - Денісова
Росіяни зруйнували в Україні майже 38 тис. житлових будинків, помешкання потребують понад 220 тис. громадян
Про це омбудсман Людмила Денісова повідомила в телеграмі.
Вона підписала меморандум із Міжнародною асоціацією "АТА", який передбачає надання тимчасового житла українцям, які втратили дім унаслідок війни РФ проти України.
"Наголосила, що військами країни-агресора у мирних населених пунктах зруйновано майже 38 тис. житлових будинків, через що більше 220 тис. громадян потребують житла, принаймні для тимчасового проживання", - зауважила Людмила Денісова.
Асоціація й омбудсман домовилися про напрацювання механізмів захисту прав українців на житло.
- Станом на 22 квітня українці надіслали в "Дії" 100 тис. заявок про пошкоджене внаслідок війни майно.
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