Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Першій російський банк ПАО "Промсвязьбанк" офіційно входить на окуповану територію Донецької області", - наголосив він.

Зокрема, у банку масово роздаватимуть картки "Мир" - російський аналог VISA й MASTERCARD.

"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупаваних територій в російську", - зауважив Петро Андрющенко.

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