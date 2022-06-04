В ОРДО відкрився російський Промсвязьбанк
В ОРДО окупанти відкрили Промсвязьбанк, який видаватиме російські банківські картки "Мир"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Першій російський банк ПАО "Промсвязьбанк" офіційно входить на окуповану територію Донецької області", - наголосив він.
Зокрема, у банку масово роздаватимуть картки "Мир" - російський аналог VISA й MASTERCARD.
"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупаваних територій в російську", - зауважив Петро Андрющенко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе