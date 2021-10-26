В організмі Полякова крім метадону знайшли димедрол, - Єнін

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє hromadske.

Він уточнив, метадон із димедролом називають «вуличним метадоном». Метою димедролу є посилення дію наркотичної речовини. У звичайній аптеці за звичайним рецептом це отримати неможливо.

«Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, яка була здобута десь не в офіційній аптечній мережі», — резюмував Єнін.

Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.

Єнін каже, що правоохоронці наразі не знайшли доказів, що Полякова вбили.

«Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій», — сказав посадовець.

Він додав, що правоохоронці вже допитали співмешканку Полякова народну депутатку Анну Скороход, а також її помічника Руслана Джамбулатова, із яким депутат випивав перед смертю.

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