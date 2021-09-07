В ОРЛО дев'ять людей загинули через обрив каната на шахті, - ЗМІ
Унаслідок обриву каната кліті на шахті в ОРЛО загинули 9 осіб
Про це повідомило джерело в екстрених службах ОРЛО, передає Інтерфакс-Україна.
Дев'ять осіб загинули внаслідок обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан" у Червонопартизанську.
Співрозмовник зазначив, що загалом на момент обриву каната в кліті перебували 25 осіб.
"Інформації щодо інших людей у кліті поки що немає", - сказало джерело.
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