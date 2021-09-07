В ОРЛО дев'ять людей загинули через обрив каната на шахті, - ЗМІ

Про це повідомило джерело в екстрених службах ОРЛО, передає Інтерфакс-Україна.



Дев'ять осіб загинули внаслідок обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан" у Червонопартизанську.



Співрозмовник зазначив, що загалом на момент обриву каната в кліті перебували 25 осіб.



"Інформації щодо інших людей у кліті поки що немає", - сказало джерело.

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