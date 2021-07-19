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Головна війна з Росією В ОРЛО гостро бракує питної води, окупанти обмежили водопостачання і порушують санітарні норми, - МінТОТ

В ОРЛО гостро бракує питної води, окупанти обмежили водопостачання і порушують санітарні норми, - МінТОТ

19 липня, 2021 понедiлок
22:15
війна з Росією

На окупованій Росією території Луганської області окупаційна адміністрація критично обмежила постачання питної води населенню

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У міністерстві наголосили, що в умовах аномальної спеки обмеження водопостачання призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекційних захворювань серед населення внаслідок катастрофічного погіршення якості води.

"Це є прямим порушенням Державних санітарних норм та правил", - заявили у міністерстві.

Відомство з посиланням на дані інтернет-ресурсів окупаційної адміністрації уточнює, що у м. Хрустальний (Красний Луч) питна вода подається за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" - залежно від району. На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ постачання питної води здійснюється лише 1 раз на тиждень, у м. Кадієвка (Стаханов) - частково 1 раз на 2-3 дні.

"На території м. Алчевськ, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак за наявною інформацією воно відсутнє по декілька діб поспіль", - розповіли в міністерстві.

Дії окупантів у МінТОТ назвали порушенням міжнародного та міжнародного гуманітарного права, нехтуванням базовими потребами людей та геноцидом.

"Мінреінтеграції вже неодноразово інформувало, що з грудня 2019 року окупаційні адміністрації РФ обмежують споживання води, а їхні дії критично впливають на якість питої води на непідконтрольній Україні території. Зокрема, внаслідок тривалого неконтрольованого скидання окупаційними адміністраціями неочищених стоків шахт у водосховища, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів у Волинцівському питному водосховищі, що розташоване у Донецькій області, перевищено у 6 разів, нітратів - у 5,7 раза, сульфатів - у 3,5 раза, а цинку - майже у 4 рази", - зазначили у МінТОТ.

Крім цього, забрудненим залишається Ісаковське водосховище в Луганській області, клас якості води в якому понизили з "помірно забрудненої" до "забрудненої" наприкінці березня 2020 року.

Також у міністерстві нагадали про загрозу радіаційного забруднення води та недопуск окупантами спостерігачів МАГАТЕ.

"Гостро стоїть питання радіаційного забруднення і недопуску до проведення моніторингу місією МАГАТЕ на тимчасово окуповані території. Особливо на окуповані території Донеччини, де у 1979 році на шахті "Юнком" радянська влада здійснила ядерний вибух. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані і відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води. Останні роки окупаційні адміністрації припинили відкачування і радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води", - розповіли в МінТОТ.

У відомстві зазначили, що уряд України регулярно підіймає це питання на міжнародному рівні.

"Зокрема, про це йшлося й на зустрічі із генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід 26 травня 2021, а також наприкінці лютого під час виступу перед державами-членами ООН Олексій Резніков акцентував увагу на радіаційному забрудненні ґрунтових вод та масштабному екологічному лиху на ТОТ, яке може торкнутися не лише України, а й всієї Європи", - наголосили в міністерстві.

Раніше, на початку жовтня 2020 року, Резніков під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі озвучив запит України щодо проведення експертизи і прохання відправити моніторингову місію групи експертів на Донбас для перевірки наявних екологічних загроз.

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вода
окуповані території
питна вода
МінТОТ
Мінреінтеграції
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