"В останні дні престиж Варшави в міжнародній політиці зазнав колосальних збитків": польський політик про заяву Моравецького
Мирослав Чех, польський політик, зазначив, що прем'єр Моравецький став героєм всіх світових медіа, включно з арабськими, заявивши, що Польща припиняє передавати зброю Україні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У тонкощах польської мови світові медіа не розбиралися. Почули те, що хотіли почути. Президент Польщі сказав, що Україна - це держава, яка тоне, і все. Натомість прем'єр Моравецький став героєм всіх світових медіа, включно з арабськими. Адже Польща - держава, яка найбільше зробила для допомоги Україні, і це всі бачили минулого року", - підкреслив польський політик.
Мирослав Чех зауважив, що всі бачили величезну допомогу простих поляків, які українцям зворушливо відкрили двері своїх квартир, відкрили серця і стали прикладом для всього світу, для всієї Європи.
"А сьогодні говорять, що Польща припиняє постачання озброєння. По всьому світу це пишуть, це величезна сенсація. Чи прем'єр-міністр це сказав? Його речник сказав, що він не те мав на увазі. Президент каже - не те мав на увазі. Але пішло. То, або до держави ми відносимося серйозно, або ні. Я вважаю, і це останнє моє зауваження, збитки для престижу Польщі, які сталися впродовж останніх днів, є просто колосальними, і вони не стосуються відносин з Україною, а вони стосуються взагалі присутності Польщі в міжнародній політиці, на жаль", - резюмував Чех.
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