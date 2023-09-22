Моравецький заявив, що Зеленський під час засідання ООН образив поляків
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що хоче сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби він більше ніколи не ображав поляків, як це нібито зробив під час виступу в ООН
Про це повідомляє RP.PL.
"Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН. Поляки цього не допустять. І захист польського доброго імені — це не лише мій обов'язок та честь, це найважливіше завдання уряду республіки. У нинішньому геополітичному контексті ми відстоюватимемо всі наші аргументи", - йдеться у заяві прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
Ймовірно, що Моравецький відреагував на виступ Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. Президент України заявив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
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