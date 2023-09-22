Моравецький заявив, що Зеленський під час засідання ООН образив поляків

Про це повідомляє RP.PL.

"Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН. Поляки цього не допустять. І захист польського доброго імені — це не лише мій обов'язок та честь, це найважливіше завдання уряду республіки. У нинішньому геополітичному контексті ми відстоюватимемо всі наші аргументи", - йдеться у заяві прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Ймовірно, що Моравецький відреагував на виступ Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. Президент України заявив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".