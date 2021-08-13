В поточному році ДБР передало в бюджет майна на 1,734 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



"Тільки від початку 2021 року працівники ДБР виявили і передали в управління держави майно на більш ніж 1 млрд 734 млн гривень, встановлено збитки, завдані бюджету держави, на більш ніж 880 млн гривень", - сказано в повідомленні.



Сухарєв підкреслив, що одним із головних напрямків, на яких повинні зосередитися співробітники ДБР, є протидія корупції на митниці. За пів року ДБР розпочало 153 кримінальні провадження про порушення на митниці і повідомило 86 особам про підозру.



"Не дивлячись на прийняті РНБО рішення щодо конкретних організаторів контрабандних схем у державних масштабах, на Волині, в Закарпатті, в Одеській області, на Харківщині, Львівщині та Буковині продовжують діяти організовані канали поставки в Україну підакцизних товарів і товарів широкого вжитку", - йдеться у повідомленні пресслужби.



За даними ДБР, "скручування" ПДВ щомісяця призводять до втрати бюджетом близько 3 млрд грн.



Ще одна важлива сфера роботи - незаконна вирубка лісів. Зазначається, що від початку року ДБР відкрило 97 кримінальних проваджень і повідомило про підозру 77 особам. До суду направили 35 обвинувальних актів щодо 92 осіб. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb