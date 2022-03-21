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Головна війна з Росією В РФ готується підґрунтя для виправдання продовження війни та створення хибної уяви щодо ефективності санкцій, - Генштаб

В РФ готується підґрунтя для виправдання продовження війни та створення хибної уяви щодо ефективності санкцій, - Генштаб

21 березня, 2022 понедiлок
00:24
війна з Росією Генштаб ЗСУ

У Росії продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення РФ для виправдання продовження війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.

Оперативну інформацію з фронту Генштаб поширив у Facebook.

"Противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти України. Завдання окупантів щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України - не виконані. Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей", - йдеться у звіті.

Продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення РФ  - готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.

Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу. Окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України. 

На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами російської федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Білорусі у "військову операцію" проти України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. Внаслідок активних дій підрозділів ЗСУ окупанти на окремих напрямках блоковані.

На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

На Донецькому та Луганському напрямках завдяки вмілим та майстерним діям Українських воїнів було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються). 

Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату “Азовсталь”. Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат.

На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей. 

Очікується продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.

На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.

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ЗСУ
російська агресія
Генштаб
війна
Генштаб ЗСУ
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