В РФ засудили українця до 16 років позбавлення волі за шпіонаж

Про це пишуть російські ЗМІ.

Суд у Тулі засудив громадянина України Андрія Петкевича до 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. За версією ФСБ, засуджений намагався завербувати для роботи на українські спецслужби співробітників російських оборонних підприємств.

Метою Петкевича була, як стверджується, інформація "про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння".

Чоловіка затримали в серпні 2021 року. Місцеві російські ЗМІ писали, що Петкевичу 42 роки і раніше він жив у Дніпропетровську.