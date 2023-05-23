В РФ засудили українця до 16 років позбавлення волі за шпіонаж
В Росії засудили до 16 років колонії суворого режиму українця Андрія Петкевича за нібито "шпигунство"
Про це пишуть російські ЗМІ.
Суд у Тулі засудив громадянина України Андрія Петкевича до 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. За версією ФСБ, засуджений намагався завербувати для роботи на українські спецслужби співробітників російських оборонних підприємств.
Метою Петкевича була, як стверджується, інформація "про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння".
Чоловіка затримали в серпні 2021 року. Місцеві російські ЗМІ писали, що Петкевичу 42 роки і раніше він жив у Дніпропетровську.
- У Білорусі 24 листопада 2022 року Брестський обласний суд виніс вирок двом українцям у справі за "агентурну діяльність" на користь України.
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