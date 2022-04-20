В РНБО попередили українців: роспропаганда створила новий фейк про кол-центр ЗСУ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.



У соцмережах нібито від імені ЗСУ триває набір до спеціальних колл-центрів. Основні критерії відбору - знання російської мови та обов'язкові антиросійські погляди. Для працівників ставлять завдання - поширювати фейкові повідомлення про мінування цивільних об'єктів РФ.



Також в мережі повідомляється, що "київський режим" створює кіберармію, яка буде прирівнена до терористичної організації, адже здійснюватиме диверсії та провокації у "мирній РФ".



"Українцям не потрібен спеціальний кол-центр. Усі необхідні російські дані завдяки нашій кіберармії є у відкритому доступі. І кожен бажаючий може поспілкуватися з окупантами та їх родинами", - йдеться у повідомленні ЦПД при РНБО України.





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