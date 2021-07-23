В Росії два дні поспіль фіксують майже рекордні показники смертності від коронавірусу

Про це пише російський Forbes.



Від початку пандемії найбільша добова смертність від коронавірусу у Росії становить 799 осіб. 21 липня від COVID-19 померло 796 людей, а 22 - 795.



Абсолютний рекорд смертності у 799 осіб тримається з 16 липня.



Загальна кількість випадків зараження за весь час пандемії досягла 6 млн 78 тис. 522, померло 152 тис. 296 осіб. При цьому вилікувалися за останню добу 22 тис. 547 росіян, за весь час - 5 млн 450 тис.



У Москві за останню добу коронавірусів захворіли 3 тис.425 осіб, госпіталізовано 1 тис.136 пацієнтів. На ШВЛ знаходяться 585 осіб, померло 107 хворих. У місті після проходження лікування одужали ще 7тис.10 пацієнтів. Всього число жителів Москви, що вилікувалися від інфекції, збільшилася до 1 млн 319 тис. 555.



У Московській області за останню добу операивний штаб зафіксував +1965 випадків зараження, в Санкт-Петербурзі - 1940.





